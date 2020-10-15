Karınca deresinde sörf yaptılar - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, bir grup vatandaş Karınca deresinde şişme sörf tahtası ile sörf yapmaya başladı. Derede sörfe başlayan Aygün Bozdoğan ve eşi Ebru Bozdoğan, 5 kişi ile başlayan sporun daha çok kişiyle yapılacağını söyledi.

Burhaniye'de Karınca deresinin Ören-Öğretmenler Mahallesi köprüsü bölümünde başlatılan sörf sporu ilgi gördü. Karınca deresinde iş adamı Aygün Bozdoğan öncülüğünde başlatılan sörf denizde tamamlandı. Rüzgarın yoğun olması sebebiyle diğer arkadaşları Bozdoğan ve eşine eşlik edemezken, sporcu çift meraklıları, Karınca deresinde sörf yapmaya çağırdı. Güney Amerika'da yapılan bu sporu Burhaniye'de yapmaya başladıklarını anlatan Aygün Bozdoğan, "Ayakta kullanılan şişme sörf tahtası ile ilk defa Karınca deresinde gezdik. Çok güzel bir spor. Karınca deresinde, bu sporun yayılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu gün iki kişiydik. Aslında dün 5 kişiydik. Daha fazla arkadaşımızın katılması ile özellikle Güney Amerika'da yapılan bu sporu körfezimizde Karınca deresinde yaygınlaştırmak niyetindeyiz" dedi. - BALIKESİR