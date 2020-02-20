"Karınca" filminin galası Esenler'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Karınca' filminin galası Esenler'de yapıldı - Son Dakika

"Karınca" filminin galası Esenler'de yapıldı

7 saat önce

Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç'un "Karınca" filmi için Esenler'de gala gecesi düzenlendi.

Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç'un "Karınca" filmi için Esenler'de gala gecesi düzenlendi.


Sinema salonlarında gösterim fırsatı bulamayan veya salon imkanı az olan filmlere Esenler Belediyesi "Bağımsız Film Galaları" düzenlemeye devam ediyor. Sinemaya ve sinemacıya destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliğin bu ayki konuğu, toplumsal gerçekliğe dikkat çeken konusuyla "Karınca" filmi oldu. Görüntü yönetmenliğini Yerkinbek Ptyraliyev'in yaptığı filmde, iyilik niyeti ile yaptığı yardımın, istenilmeyen kötü sonuçlara yol açacağını öğrenen orta yaşta bir adamın, hatasını telafi etmek için giriştiği ölümüne mücadelenin hikayesi anlatılıyor. Müzikleri Taner Demiralp tarafından hazırlanan filmin senaryosunda, Tunç'la beraber Halit Karaata'nın da imzası bulunuyor.


"Bu hayvanların adının Allah tarafından anılmasında bir hikmet olduğunu düşünüyorum"


Bu filmde Neml Suresi'nden esinlendiğini ifade eden yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç, "Sinema hayatım boyunca ya Kur'an kıssalarından ya da peygamber hadislerinden film yapmakla görevli saydım kendimi. Bu filmimiz de Kur'an-ı Kerim'deki Neml Suresi'ndeki 16-17-18. ayetlerden esinlenerek perdeye aktarmaya çalıştık. Kur'an-ı Kerim'de 6 sure hayvanların adıyla anılıyor. Allah'ın ayetlerinde milyonlarca, milyarlarca hayvanlar varken ve sadece bu hayvanların adının Allah tarafından anılması, insanlara bir temsil olarak gösterilmesinde bir sır, bir hikmet olduğunu düşünüyorum ve bu ifadeleri sinema içinde büyük bir zenginlik ve kaynak olarak görüyoruz. Neml Suresi adından da belli bir karınca hikayesi. Fillere karşı kendi halkını, kendi milletini korumaya çalışan, ölüm tehlikelerine karşı soydaşlarını uyaran karınca yaratığını temsil ediyor" ifadelerini kulandı.


"Fidan çok tatlı ve çok naif bir karakter"


Oyuncu Hacer Kızılhan, "Karınca çok değerli ve çok tatlı bir hikayesi olan bir film. Benim de ilk göz ağrım. O yüzden benim için yeri her zaman çok ayrı olacak. Bu projeye dahil olmaktan dolayı da çok heyecanlı ve mutluyum. Çok halktan bir hikayeyi anlatıyoruz. Bu proje 5 yıldır ellerindeymiş ama uzun bir süre sonra gün yüzüne çıkıp çekmeye başlıyorlar ve bu rol de bana nasip oluyor. Fidan çok tatlı ve çok naif bir karakter güzel bir yolculuğa çıkıyor, bende onunla beraber bu yolculuğa çıkıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Yönetmen, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık
Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 05:54:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Karınca" filminin galası Esenler'de yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]