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Karınca kadın el emeği kursundan bin 500 kursiyer mezun oldu - Son Dakika

Karınca kadın el emeği kursundan bin 500 kursiyer mezun oldu

17.09.2021 14:01

Karınca kadın el emeği kursundan bin 500 kursiyer mezun oldu Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birimi tarafından düzenlenen "Karınca" kurslarında eğitim alan bin 500 kadın kursiyer mezun oldu.

Karınca kadın el emeği kursundan bin 500 kursiyer mezun oldu

İSTANBUL - Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birimi tarafından düzenlenen "Karınca" kurslarında eğitim alan bin 500 kadın kursiyer mezun oldu.

Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birimi'nin düzenlediği "Karınca" kursunda eğitim gören bin 500 kadın kursiyer mezun oldu. 7 eğitim birimi 22 branştan oluşan kursta bin 500 kursiyer eğitim aldı. Kursiyerler, aldıkları eğitimle aile bütçesine katkıda bulunmak için yaptıkları el işini Fındıkzade Yaşam Merkezi'nde yer alan Karınca Kadın El Emeği Çarşısı'nda "El Emeği" sergisinde satışa sundu. Serginin açılışını yapan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, standları gezdi. Kadınların aile bütçelerine katkıda bulunması ve yaptıkları işleri sürekli satışa sunabileceği bir merkez planladıklarını dile getiren Başkan Turan, "Kadın eğitim birimimiz aslında ismine Karınca dediğimiz hanımefendilerin pandemi döneminde ürettikleri eserlerin sergisi. Bizim burada amacımız hem yapılan işten keyif almaları hem de bir turizm ve ticaret merkezinde olduğumuz için de ekonomilerine katkı sağlayacakları bir yer. Hem sergileyecekler hem de satış yapacaklar. Ama biz bu modeli geliştiriyoruz inşallah kadınların sürekli satış yapacakları iki tane ayrı yer şu anda planlıyoruz. Bu kadın eğitim birimlerinde üretilenlerin sürekli olarak satış yapılacağı bir merkez planlıyoruz. Pandemi sürecinde zaman zaman açılıp kapanmalar olduğu için eğitime gelen kişilerin sayısı değişti. Pandemi öncesi ve bu yol planladığımız 5 bin kadınımızın birimlerde eğitim görmesi. 40'a yakın farklı branş açıldı. Hocalarımızın sayısı da 40-50 civarında" diye konuştu.

Amigurimi sınıfında eğitim alan Asuman Kahraman 1 yıllık eğitiminin ardından kendini geliştirdiğini ifade etti. Kahraman, "Fatih Belediyesi Karınca Projesi'nde Halk Eğitim işbirliğiyle yapılmış olan amigurimi sınıfındayız. 1 yıllık eğitimimizden itibaren tığ tutmayı bile bilmezken biz bu kursa başladık. Çok güzel bir proje bizler için. Başkanıma çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sunduğu için. Çok güzel ürünler çıkartıyoruz ve bunlardan da evimize güzel bir katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

2 senedir kursta eğitim alan Elmas Ortak ise porselen boyama işlemini anlattı. Ortak, "Porselen kursuna gidiyorum. Eğitimlerimiz boyamalardan geçiyor. İnsana mutluluk veriyor. Önce boyuyoruz sonra fırına sokuyoruz. Fırından çıktıktan sonra bazen bir kaç dokunuş yapmamız gerekiyor. Yaklaşık 1 gün gibi süreyle işlemimiz bitiyor" diye konuştu.

Karınca kadın el emeği kursundan bin 500 kursiyer mezun oldu
Karınca kadın el emeği kursundan bin 500 kursiyer mezun oldu
Karınca kadın el emeği kursundan bin 500 kursiyer mezun oldu
Karınca kadın el emeği kursundan bin 500 kursiyer mezun oldu

Fatih Belediyesi, Cengiz Ergün, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karınca kadın el emeği kursundan bin 500 kursiyer mezun oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karınca kadın el emeği kursundan bin 500 kursiyer mezun oldu - Son Dakika
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