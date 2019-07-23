Son Dakika Haberleri: Karınca Kalesi turizme kazandırılacak
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Karınca Kalesi turizme kazandırılacak

1 saat önce

Giresun'un Çanakçı ilçesindeki Karınca Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Karınca Kalesi turizme kazandırılacak, System.String[]
Giresun'un Çanakçı ilçesindeki Karınca Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.
İlçede 800 metre yükseklikteki dağ ve deniz manzarasına sahip kalede başlatılan çalışmayla lokanta ve kafe hizmete girecek. Bunun yanı sıra kamp ve zipline gibi etkinliklerin yapılabilir hale getirilecek.
Belediye Başkanı Tuncay Kasım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de farklı tatil anlayışında insanların olduğunu söyledi.
Karadeniz'in doğal yaşam ve manzara için harika bir yer olduğunu ifade eden Kasım, "Karınca Kalesi de bu muhteşemliği tamamlayacak bir konuma sahiptir. Önceden kaleye ulaşım zordu. Şu anda kaleye kadar yolumuzu tamamlayarak betonladık. Karınca Kalemizin alanını kamp ve günübirlik geziler için en ideal hale getireceğiz." dedi.
Kasım, etaplar halinde projeyi sürdüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Karınca Kalemiz seyir terası, zipline, dükkanlardan kafe ve lokantalardan oluşan bir konsept olarak hayata geçecektir. Kaleye gelen araç yolunun sonunda dükkanlarımız olacak. Bu dükkanlarımızda özellikle yöresel ürünlerimizin satılması sağlanacaktır. Özellikle kadınların bu yolla gelir elde etmeleri sağlanacaktır. İş yapıp gelir elde eden kadınlarımızın kendilerine olan özgüveni gelişir, kişisel bağımsızlıklarını kazanmış olurlar."
Tuncay Kasım, Türkiye, Çanakçı, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:01 Kaynak: AA
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