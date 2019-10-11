"Karınca"nın prömiyeri Boğaziçi Film Festivali'nde

Film, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, 18-25 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda sinemaseverlerle buluşacak.



Prömiyeri 21 Ekim'de Atlas Sineması'nda yapılacak "Karınca", aynı kategori içerisinde yarışan 9 film arasında yer alacak. TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen filmin senaryosunda Tunç'la beraber Halit Karaata'nın imzası bulunuyor.



Görüntü yönetmenliğini Yerkinbek Ptyraliyev'in yaptığı, müzikleri Taner Demiralp tarafından hazırlanan "Karınca"da Halit Karaata, Hacer Kızılhan, Oktay Dal ve Birgen Engin başrolü paylaşıyor.



Yaptığı yardımın, istenilmeyen sonuçlara yol açacağını öğrenen bir adamın, hatasını telafi etmek için giriştiği ölümüne mücadeleyi anlatan filmin konusu şöyle: "Nakliye kamyonunda uzun yol şoförü olan Şemsi, dağ yolunda önüne çıkan Fidan adındaki genç kızı İstanbul'a iyilik olsun diye getirmiştir. Fidan'ın canlı bomba eylemlerinde kullanılmak üzere terör örgütü tarafından ayartıldığını çok sonra öğrenen Şemsi, gerçekleştirilecek katliamlarda kızı İstanbul'a getirmekle sorumluluğu olduğunu düşünür. Eylem gerçekleşmeden Fidan'ı bulmak, terör örgütünün elinden kurtarmak, sağ salim yuvasına teslim etmek kararlılığındadır. Vicdanını rahatlatmak için her türlü kefareti ödemeye hazırdır."