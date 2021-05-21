Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü - Son Dakika

Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü

21.05.2021 14:22
Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü, System.String[]

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında eşi Mustafa Şimşek tarafından delil ve tespitlerle öldürüldüğü net bir şekilde ortaya çıkan 37 yaşındaki Nalan Şimşek'in dün görülen duruşmasında karar çıktı. Programdaki yayınları inceleyen mahkeme, Mustafa Şimşek'in tutuklanmasına karar verdi. Şimşek, duruşmanın ardından İskenderun T tipi cezaevine gönderildi.

Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde 4 Nisan 2017 tarihinde kaybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in ailesi, kızlarının başına ne geldiği sorusuna yanıt aramak için 30 Ekim 2019 yılında ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'e başvurmuştu.

ADAMIN EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ MÜGE ANLI'DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı tarafından en ince ayrıntısına kadar günlerce araştırılan şüpheli dosyada, kayıp Nilgün Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek tarafından öldürüldüğü net bir şekilde ortaya koyulmuştu.

PROGRAM KAYITLARI TAPE HALİNE GETİRİLDİ

Programın ardından çalışma başlatan İskenderun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Müge Anlı'nın ortaya koyduğu delil ve tespitleri değerlendirmeye aldı. Günlerce işlenen konunun program kayıtlarını deşifre edip tape haline getiren polis ekipleri, röportaj veren tanıkları ifadeye çağırarak şahısların bildiklerini bir kez daha kayda geçirdi.

Müge Anlı'nın program kayıtları cinayeti çözdü! Karısını öldüren cani eş tutuklandı

4 YIL SONRA TUTUKLANDI

Müge Anlı programının ortaya koyduğu delil ve tespitlerle İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş yönetimindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş bir dosya hazırladı. Bu dosyayı dün İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sunan ekipler, davanın seyrini değiştirdi. Mahkeme, dava kapsamında daha önce 22 ay cezaevinde kalan Mustafa Şimşek'in tutuklanmasına karar verdi. Şimşek, olayın üzerinden geçen dört yılın ardından tutuklanarak İskenderun T tipi cezaevine gönderildi.

Müge Anlı'nın program kayıtları cinayeti çözdü! Karısını öldüren cani eş tutuklandı
Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü

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Son Dakika Magazin Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (3)
  • Salih : Aynen bu fotoğraf o olaya ait değil. Bu fotoğrafta Konya'da öldürülen karı kocanın olay aydınlatıldı mı peki Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • zynp: Verdiğiniz fotoğraf köyde yaşadıkları evde katledilen karı kocaya aitkızları maskeli birinin gelip anne ve babasını öldürdüğüne milleti inandırmaya çalışmıştı,bütün deliller çiftin oğlu ve gelinlerini işaret ediyordu fakat bir netice alınamamıştı diye hatırlıyorum.Haberde adı geçen kişiyle alkası yok bu fotoğrafın. Cevap Yaz 49 1 Yayından Kaldır
  • Adalet : Sıkı bir takipçisi olduğun belli mügenin sırf delil yok diye katillerin ortada gezmesi ne üzücü aslında delil de vardı ama 1 1 Yayından Kaldır

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