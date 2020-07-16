Karısı öldürülen adam cinayet zanlısı için 'idam' istiyor - Son Dakika

Karısı öldürülen adam cinayet zanlısı için 'idam' istiyor

Karısı öldürülen adam cinayet zanlısı için 'idam' istiyor Afyonkarahisar'da geçtiğimiz şubat ayında erkek arkadaşı tarafından 11 defa bıçaklandıktan sonra öldürülüp ardından cesedi yakılarak ortadan kaldırılmaya çalışılan sanığın yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

Karısı öldürülen adam cinayet zanlısı için 'idam' istiyor

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AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da geçtiğimiz şubat ayında erkek arkadaşı tarafından 11 defa bıçaklandıktan sonra öldürülüp ardından cesedi yakılarak ortadan kaldırılmaya çalışılan sanığın yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve yağmadan dolayı 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılması kararına kadın kocası itiraz ederken sanık için idam cezası istedi.

Geçtiğimiz 18 Şubat ta meydana gelen olayda, çalıştığı otelden mesai sonrası ayrılan ve bir daha haber alınamayan Dursiye Sağlam'ın erkek arkadaşı Ahmet Cönk tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından Cönk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yaşanan vahşet sonrası Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme cinayet zanlısı Cönk için kararını açıklarken, sanık 'kasten adam öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçlaması ile 12 yıl hapis ve kredi kartlarını kötüye kullanma suçundan ise 3 yıl hapis ve 100 TL para cezası' cezalandırıldı.

Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan Sağlam'ın avukatı ve 'Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği' üyesi Burcu Seyhan, sanığa verilen cezanın az ve yerinde bir karar olmadığını kaydederek İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade etti.

"Onlar öldükten sonra yakıldığı için 'o bir eşyaydı' diyorlar"

Öldürülen Dursiye Sağlam'ın eşi Ümit Sağlam ise eşinin vahşi bir cinayete kurban gittiğini kaydederek, savunma avukatının yakma olayının öldükten sonra gerçekleştiği yönünde beyanda bulunup devamında ise cesetle ilgili 'eşya' şeklinde beyanda bulunmasına tepki gösterdi. Sağlam, "Verilen cezaya razı değilim sonuna kadar savunacağım. Bir insan eşya yerine konulamaz. Ölü de olsa sağ da olsa insan insandır. Biz ölmeden yakıldığını söylüyoruz onlar ise öldükten sonra yakıldığı için 'o bir eşyaydı' diyorlar. Ben idam cezası istiyorum sonuna kadar idam. Bunların ben bir çete olarak çalıştığını düşünüyorum. Tehdit ve şantaj yolu ile eşime kredi çektirdiler. Dışarı da daha gezenler var ve bu yüzden çok canlar yanacağını iddia ediyorum. Bu kişileri tanımıyorum tanısam şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısı öldürülen adam cinayet zanlısı için 'idam' istiyor - Son Dakika
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