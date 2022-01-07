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Karısı tarafından bıçakla öldürülen kişinin ailesi gelinlerinden şikayetçi olmadı - Son Dakika

Karısı tarafından bıçakla öldürülen kişinin ailesi gelinlerinden şikayetçi olmadı

07.01.2022 17:37

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa K'nin ailesi, gelinleri Fatma K'den şikayetçi olmayarak tahliyesini istedi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa K'nin ailesi, gelinleri Fatma K'den şikayetçi olmayarak tahliyesini istedi.

Alkollü geldiği evdeki örümcek ağının temizlenmediği gerekçesiyle çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen Mustafa K'nin ölümüyle sonuçlanan kavga nedeniyle annesi Güllü ve babası Ferruh K, emniyette ifade verdi.

Hamidiye Mahallesi'nde olayın yaşandığı iki katlı müstakil evin üst katında ikamet eden kayınvalide Güllü ve kayınpeder Ferruh K, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelinlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Gelininin fotoğrafını öpen Güllü K, ölen oğullarının uzun süredir kendilerine küs olduğunu ve kendilerini de tehdit ettiğini söyledi.

Oğlunun gelini ve torunlarına şiddet uyguladığını dile getiren Güllü K, şunları ifade etti:

"24 senenin işkencesini gelinim, yavrum çekiyor. 'Yavrum, şunu bırak.' dedim, 'Bırakmam anne, çocuklarım ele baba demesin.' dedi. Bunun çektiğini kimse çekemez. Bu, hapishanede yatacak bir gelin değil. Kendi evladım gibi severim. Ne olur bunu kurtarın. Büyük torunum evli, 13 ve 17 yaşındaki torunlarımı hepinize emanet ediyorum. Benim cezaevindeki kuzumu oradan kurtarın. Ben ölmeden, gözlerim görürken Allah'ın emanetini ben buna teslim edeyim yavrularımı. Hapisten salınmasını istiyorum. Benim Fatma'mın hiçbir suçu yok."

Kayınpeder Ferruh K. de ellerinden bir şey gelmediğini belirterek, "6 aydır konuşmazdı bizimle, çocuklarını dahi göndermezdi. Çocukları biz özlüyorduk. Uzaklaştırma verdiler, iki gün uzaklaştırıyorsun, üçüncü gün geliyor. Ne olacak bu? Hiçbir şey olmadı. Bu şekilde devam etti gitti. Ben de kızımızın bir an önce kurtulmasını istiyorum. Çocuklarının başına dönsün. Biz ne kadar iyi de olsak illa annesi." şeklinde konuştu.

Fatma K'nin 23 yaşındaki evli kızı Güllü Ç. de annesinin masum olduğunu savundu.

"Buradaki herkes bunu biliyor, biz o evdeki yaşadıklarımızı biliyoruz." diyen Güllü Ç, şunları anlattı:

"Annemin canına tak etmeseydi bunu yapacak asla öyle bir kadın değildi. Kesinlikle yapmazdı. Çocuklarını kurtarmak için olduğuna adım gibi de eminim. Annemi kurtarın, annem masum. 7 yıldır babamla konuşmuyorum, küsüm. Annemle telefonda gizli gizli konuşuyordum, görüşüyordum. Çalıştığı yerlerde görüşmeye çalışıyordum. Kardeşlerimle okullarda, teneffüs aralarında görüşmeye çalışıyordum. Bizim çektiğimizi kimse bilmiyor, eğer bilseydiniz sizin kalbiniz dayanmazdı. Annemi kurtarın, oradan çıksın, çok şeyler yaşadı kadın."

Beyşehir'e bağlı Hamidiye Mahallesi'nde 52 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma K, çıkan tartışmada eşi Mustafa K'yi (48) ekmek bıçağıyla göğsünden yaralamıştı. Mustafa K, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Fatma K, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Karısı tarafından bıçakla öldürülen kişinin ailesi gelinlerinden şikayetçi olmadı
Karısı tarafından bıçakla öldürülen kişinin ailesi gelinlerinden şikayetçi olmadı
Karısı tarafından bıçakla öldürülen kişinin ailesi gelinlerinden şikayetçi olmadı

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Hamidiye, kavga, Konya, Güllü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karısı tarafından bıçakla öldürülen kişinin ailesi gelinlerinden şikayetçi olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısı tarafından bıçakla öldürülen kişinin ailesi gelinlerinden şikayetçi olmadı - Son Dakika
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