Karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

07.05.2022 09:53
Karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen karı-koca kavgasında eşi tarafından bıçaklanan Doğukan Bağ kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen karı-koca kavgasında eşi tarafından bıçaklanan Doğukan Bağ kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Cuma Mahallesi 209 sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Bağ ve karısı E.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Karısı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Doğukan Bağ ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, kocasını bıçakla ağır yaralayan E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Bağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
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Doğukan, Efeler, Aydın, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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