Son Dakika Haberleri: Karısı tarafından terk edilen adam kendini bıçakladı
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Karısı tarafından terk edilen adam kendini bıçakladı

48 dakika önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde karısı tarafından terk edilen 2 çocuk babası, bıçakla kendini yaraladı.

Karısı tarafından terk edilen adam kendini bıçakladı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde karısı tarafından terk edilen 2 çocuk babası, bıçakla kendini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz yıl karısı H.G. tarafından terk edilen İ.G. (29), bunalıma girerek kendini bıçakla yaraladı. Yaralı halde oturduğu evin önüne giden İ.G.'yi fark eden komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, karnından yaralanan 2 çocuk babası İ.G.'yi dakikalarca tedavi için ikna etmeye çalıştı. Polisler, yaralıyı ikna ettikten sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Sedyeye alınan yaralı, tedavisi için Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:37 Kaynak: İHA
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