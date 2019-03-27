Son Dakika Haberleri: Karısı Terk Edince Çatıya Çıktı Polis Zorlukla Aşağı İndirdi

Karısı Terk Edince Çatıya Çıktı Polis Zorlukla Aşağı İndirdi

49 dakika önce

Bursa'da eşi tarafından terk edilen adam eşinin eve dönmesi için bir binanın çatısına çıktı.

Karısı Terk Edince Çatıya Çıktı Polis Zorlukla Aşağı İndirdi, System.String[]
Bursa'da eşi tarafından terk edilen adam eşinin eve dönmesi için bir binanın çatısına çıktı. Polis ekipleri adamın eşine ulaşamayınca intihar etmek isteyen adamı müzakere yoluyla aşağı inmeye ikna edebildi.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi tarafından terk edilen İslam Durmaz isimli adam eşini geri dönmeye ikna edemeyince bir sitenin çatısına çıktı. Durmaz'ın çatıya çıktığını gören vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polisler, eşi gelmeden aşağı inmeyeceğini söyleyen Durmaz'ı ikna edemedi.

Durmaz'ı aşağı inmeye ikna edemeyen polis ekipleri çareyi eşini aramakta buldu. Durmaz'ın eşine de ulaşamayan ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çabanın ardından Durmaz'ı aşağı indirmeyi başardı. Durmaz olay yerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:55 Kaynak: İHA

Bursa, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti Arkadaşına Kızan Sürücü, "Telefonumu Gasbetti" Diyerek Polise Şikayet Etti Otopside Fark Edildi, Apartman Karantinaya Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 15:44:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karısı Terk Edince Çatıya Çıktı Polis Zorlukla Aşağı İndirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]