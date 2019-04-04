Karısı Yüzünden Yıllarca Hapis Yatmıştı! Her Şey Ortaya Çıktı
1 saat önce
"21 Kasım 2006 sabahı 8 çocuğumun annesi, eşim Regina B. ile karşılıklı istekle cinsel ilişkiye girdik.
"21 Kasım 2006 sabahı 8 çocuğumun annesi, eşim Regina B. ile karşılıklı istekle cinsel ilişkiye girdik. Öğleden sonra o çocuklar için yemek yaptığı sırada eve polis geldi ve beni gözaltına aldılar. Cezaevinde 6 ay tutuklu yargılanmayı bekledim. Savcı suçumu itiraf etmem durumunda az ceza alacağımı söyledi. Darmstadt'ta mahkemeye çıktım. Duruşmalarda yeniden 'suçumu!' itiraf etmem için baskı yapıldı. Böylece 3 yıldan az, etmemem durumunda ise 6 yıla kadar ceza alacağım söylendi. Ben de az cezayla kurtulmak için suçu kabul ettim. 2 yıl 11 ay hapis cezası aldım."İKİNCİ KEZ SUÇLADI
"Erken tahliye oldum ve cezaevinden çıktıktan sonra eşimle görüştük. Onunla tekrar birlikte olmam şartıyla çocuklarla görüşmeme izin vereceğini söyledi. İki hafta sonra da aramızda cinsel ilişki yaşandı. Eşim yine ona tecavüz ettiğimi söyleyerek şikayette bulundu. İkinci kez Darmstadt'ta hakim karşısına çıktım. Bana 'Suçunu kabul edersen ve tehdit ettiğini itiraf edersen, 9 ay hapis cezası alırsın. O da ertelenir' denildi. Ama ben kabul etmedim. Yalan ifade vermeyi reddettim. Yine tecavüzden suçlu bulundum. Bu kez de 4 yıl 3 ay, tehdit ve diğer suçlamalarla birlikte toplam 7 yıl 2 ay hapis cezası aldım. Butzbach Cezaevine 6 yıl 6 ay hapiste kaldım ve daha sonra şartlı tahliye edildim. Ardından da avukatım aracılığıyla eşimin yalan söylediğini gerekçe göstererek yeniden yargılanma talep ettim."YALANI ORTAYA ÇIKTI
Regina B., mahkemede tecavüz sonrası kimseyle cinsel ilişkiye giremediğini anlatmasına rağmen, Böhmann'ın erkek kardeşiyle bir yıl boyunca aşk yaşadı ve o sırada erkek kardeşinin oğluyla da kaçamaklar yaptığı ispatlandı. Kassel
'de görülen davada mahkeme Andreas Böhmann'ın suçsuz yere hapis yattığına hükmetti. Mahkeme, Böhmann'a hapiste kaldığı her gün için de 25 Euro'dan toplamda 33 bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti. Böhmann, ilk davada suçunu kabul ettiği için burada çıkan karar sonucu yattığı hapis için ise tazminat alamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:29
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