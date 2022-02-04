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Karısına hakaret eden adam, mahalleli tarafından öldürüldü - Son Dakika

Karısına hakaret eden adam, mahalleli tarafından öldürüldü

04.02.2022 10:05
Karısına hakaret eden adam, mahalleli tarafından öldürüldü

İzmir'de evde olan eşine sokaktan bağırarak hakaretler savuran Hasan Erdoğan, kendisini uyaran mahalleliyle tartıştı. Çıkan kavgada bıçaklanan Hasan Erdoğan, yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde Ufuk Mahallesinde Hasan Erdoğan, iddiaya göre evde olan eşine sokaktan bağırarak hakaretler savurmaya başladı.

KENDİSİNİ UYARANLAR TARAFINDAN BIÇAKLANDI

O sırada mahallede bulunan bazı kişiler, Erdoğan'a bağırmaması yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hasan Erdoğan göğsünden bıçaklanarak kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hasan Erdoğan, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Erdoğan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öte yandan olay yerinde gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden A.D. isimli şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Hasan Erdoğan, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısına hakaret eden adam, mahalleli tarafından öldürüldü - Son Dakika


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