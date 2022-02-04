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Karısına kızan adam KGYS kameralarını parçaladı - Son Dakika

Karısına kızan adam KGYS kameralarını parçaladı

04.02.2022 14:59
Karısına kızan adam KGYS kameralarını parçaladı

Erzurum'da bir adam eşiyle tartıştıktan sonra tepkisini ilginç bir yöntemle gösterdi.

Erzurum'da bir adam eşiyle tartıştıktan sonra tepkisini ilginç bir yöntemle gösterdi. Merdivenle direklere tırmanan şahıs, elindeki 3 metre uzunluğundaki demir boru ile şehir kameralarını parçaladı. Şahsın kameraları parçalamaya gelirken sergilediği rahat tavırlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, 30 Ocak tarihinde gece yarısı Yakutiye ilçesindeki Topdağı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde eşiyle tartışan İbrahim Ş. (35) isimli şahıs evden ayrıldı. Eşinin şikayetçi olması üzerine sinirlenen İbrahim Ş., ilginç bir tepki gösterdi. Şahıs Topdağı Caddesinde bulunan şehir kamerası direğine tahta merdiveniyle tırmandıktan sonra elindeki 3 metrelik demir boru ile kameraları parçaladı. Ardından diğer bir direkte bulunan şehir kamerasına taş atan İbrahim Ş., hızla ara sokaklarda kayboldu.

Polisin şahsı 3 gün sonra aynı cadde üzerinde yakalarken İbrahim Ş.'nin 5 ay önce Erzurum Adliyesi önünde bir kamyonetin üzerine çıkarak üzerine döktüğü benzinle kendini yakmaya çalıştığı öğrenildi. - ERZURUM

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Yakutiye, Erzurum, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısına kızan adam KGYS kameralarını parçaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısına kızan adam KGYS kameralarını parçaladı - Son Dakika
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