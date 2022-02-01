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Karısına kızan koca çocuklarının da olduğu evi yaktı - Son Dakika

Karısına kızan koca çocuklarının da olduğu evi yaktı

01.02.2022 12:52
Karısına kızan koca çocuklarının da olduğu evi yaktı

Adana'da bir kişi karısıyla tartışınca çocuklarının da içinde olduğu evi yaktı.

Adana'da bir kişi karısıyla tartışınca çocuklarının da içinde olduğu evi yaktı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. öğle saatlerinde eşi Pınar K. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce koca evde eşi, çocukları, baldızı ve kayınvadilesi olduğu sırada evi ateşe verdi. Kısa sürede yangın büyüdü. Koca yangın çıkartıp aşağı inerken, evde bulunanlar da kaçtı. Apartmanın 6. katında çıkan yangın 7. kata da sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken koca polis tarafından gözaltına alındı. Apartman sakinleri ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Bu sırada Ahmet K. ile Pınar K.'nın yakınları arasında da kavga çıktı. Kavgayı polis güçlükle önleyip tarafları olay yerinden uzaklaştırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

Karısına kızan koca çocuklarının da olduğu evi yaktı
Karısına kızan koca çocuklarının da olduğu evi yaktı
Karısına kızan koca çocuklarının da olduğu evi yaktı
Karısına kızan koca çocuklarının da olduğu evi yaktı
Karısına kızan koca çocuklarının da olduğu evi yaktı

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İtfaiye, Yangın, Fatih, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karısına kızan koca çocuklarının da olduğu evi yaktı - Son Dakika


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