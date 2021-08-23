Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Elazığ'da karısına laf attığını iddia ettiği şahsı bıçaklayarak öldüren ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı ELAZIĞ - Elazığ'da karısına laf attığını iddia ettiği şahsı bıçaklayarak öldüren ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, sabah saatlerinde Elazığ merkezde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ç., karısına laf attığını iddia ettiği Ersin Cirit ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, H.Ç., cebinden çıkardığı bıçağı Cirit'e saplamaya başladı. Cirit, vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alırken, H.Ç. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybeden Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Cirit'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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