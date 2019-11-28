Son Dakika Haberleri: Karısına şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
Son Dakika 3. Sayfa Karısına şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı - Son Dakika

Karısına şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı

6 saat önce

Gaziantep'te sokak ortasında çocuğunun gözü önünde karısına şiddet uygulayan koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karısına şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı, System.String[]

Gaziantep'te sokak ortasında çocuğunun gözü önünde karısına şiddet uygulayan koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde sokak ortasında karısı B.Ç.'ye şiddet uygularken görüntülenen E.Ç., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:34 Kaynak: İHA
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