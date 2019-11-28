Son Dakika Haberleri: Karısına şiddet uygulayan zanlı adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Karısına şiddet uygulayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Karısına şiddet uygulayan zanlı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Gaziantep'te sokak ortasında çocuğunun gözü önünde karısına şiddet uygulayan zanlı, adli makamlara sevk edildi.

Karısına şiddet uygulayan zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Gaziantep'te sokak ortasında çocuğunun gözü önünde karısına şiddet uygulayan zanlı, adli makamlara sevk edildi.


Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde sokak ortasında karısı B.Ç.'ye şiddet uygularken görüntülenen ve gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. E.Ç. güvenlik önlemleri arasında Gaziantep Adliyesine getirildi.


8 yıllık evli oldukları ortaya çıktı


E.Ç. ve karısı B.Ç.'nin olay yeri yakınlarındaki Özgürlük Mahallesi'nde yaşadıkları öğrenilirken, 8 yıllık evli oldukları ortaya çıktı. 3 çocukları bulunan çiftin evde ailevi sebeplerden dolayı tartıştıkları, tartışmanın ardından B.Ç.'nin karısının evden çıkmasına sinirlendiği ve peşinden gittiği ileri sürüldü.


15 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayın ardından B.Ç.'nin İstanbul'da yaşayan ailesinin yanına gittiği ve o tarihten itibaren İstanbul'da kaldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:13:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karısına şiddet uygulayan zanlı adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]