Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi - Son Dakika

Merkez Kervansaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda B.Ö., eşi S.Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö., yanındaki silah ile eşine ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan S.Ö., sevk edilen ambulans ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de B.Ö.'yü gözaltına aldı. Ayrıca, ekipler hastane bahçesinde de geniş güvenlik önlemi aldı.

SİLAHIN YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDIĞINI SÖYLEDİ

Gözaltına alınan B.Ö.'nün ilk ifadesinde karısı ile tartıştığını, boğuşma esnasında ise silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.