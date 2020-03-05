Karısına söz verdi, tahliye oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karısına söz verdi, tahliye oldu - Son Dakika

Karısına söz verdi, tahliye oldu

6 saat önce

Mersin'de geçen yıl eylül ayında evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazına bıçak dayayarak 6 saat rehin aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ali A., eşine bir daha şiddet veya herhangi bir şey yapmayacağına dair söz verince, adli kontrol kapsamında tahliye edildi.

Karısına söz verdi, tahliye oldu, System.String[]

Mersin'de geçen yıl eylül ayında evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazına bıçak dayayarak 6 saat rehin aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ali A., eşine bir daha şiddet veya herhangi bir şey yapmayacağına dair söz verince, adli kontrol kapsamında tahliye edildi. Eşinin talebi üzerine söz veren Ali A., tutuksuz yargılanacak.


Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 8. duruşmasına tutuklu sanık Ali A., SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmaya ayrıca zanlının eşi Nurcan A. ve taraf avukatları katıldı.


Eşinden söz istedi


Duruşmada söz alan Nurcan A., eşinin artık cezaevinden çıkınca kendilerine zarar verebileceğini düşünmediğini belirterek, "Ben ve çocuklarım bu süreçte çok yorulduk. Şimdi eğer eşim bana bir söz verirse, ben şikayetimden vazgeçeceğim. Dışarı çıktıktan sonra bana ve çocuklarıma şiddet veya başka bir şey yapmayacağına söz veriyorsa, artık şikayetçi olmayacağım. Tabi bırakıp, bırakmamak yine mahkemenin takdiridir" dedi.


Eşine söz verdi tahliye oldu


Sanık Ali A. ise yaptıklarından pişman olduğunu ifade ederek, "Bir anlık öfkeyle bunu gerçekleştirdim. Zaten amacım eşime zarar vermek değildi. Ben korktuğum için eşimi rehin aldım. Pişmanım. Dışarı çıkınca da asla eşime veya çocuklarıma ne bir şiddet ne de başka bir şey yapmayacağıma söz veriyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.


Mahkeme hakimi de sanığın adli kontrolle tahliye edilip, tutuksuz yargılanmasına karar verdi. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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