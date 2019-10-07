Son Dakika Haberleri: Karısını 12 yerinden bıçaklayarak öldüren adam gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Karısını 12 yerinden bıçaklayarak öldüren adam gözaltına alındı

Karısını 12 yerinden bıçaklayarak öldüren adam gözaltına alındı

13 dakika önce

Kayseri'de, otobüs durağında karşılaştığı eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca yakalanarak gözaltına alındı.

Karısını 12 yerinden bıçaklayarak öldüren adam gözaltına alındı, System.String[]

Kayseri'de, otobüs durağında karşılaştığı eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir mahallesinde meydana gelen olayda, daha önce aile içi şiddetten işlem yapılan 30 yaşındaki Cevahir Ç. ile kocası 35 yaşındaki Mustafa Ç. otobüs durağında karşılaştı. Çıkan tartışmada Mustafa Ç., eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü.


Olay sonrasında Mustafa Ç., suç aleti ile birlikte yakalanarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.


Cevahir Ç. ile Mustafa Ç.'nin dün kavga ettikleri ve çift hakkında Aile İçi Şiddetten dolayı işlem yapıldığı ortaya çıktı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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