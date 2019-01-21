Son Dakika Haberleri: Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldürmüş (2)

Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldürmüş (2)

2 saat önce

ANNE BABASI SOBADAN ZEHİRLENMİŞOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşi tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Hürü Açık'ın, ilçeye bağlı Karkın Mahallesi'nde oturan annesi Fatma ve babası Hasan Kara'nın 5 yıl önce kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını...

Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldürmüş (2), System.String[]
ANNE BABASI SOBADAN ZEHİRLENMİŞ

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşi tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Hürü Açık'ın, ilçeye bağlı Karkın Mahallesi'nde oturan annesi Fatma ve babası Hasan Kara'nın 5 yıl önce kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:03 Kaynak: DHA

Düziçi, Anne, Hasan Kara, Güncel
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