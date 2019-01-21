Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldürmüş (2)
2 saat önce
ANNE BABASI SOBADAN ZEHİRLENMİŞOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşi tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Hürü Açık'ın, ilçeye bağlı Karkın Mahallesi'nde oturan annesi Fatma ve babası Hasan Kara'nın 5 yıl önce kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını...
ANNE BABASI SOBADAN ZEHİRLENMİŞ Osmaniye
'nin Düziçi
ilçesinde tartıştığı eşi tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Hürü Açık'ın, ilçeye bağlı Karkın
Mahallesi'nde oturan annesi Fatma ve babası Hasan Kara
'nın 5 yıl önce kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:03 Kaynak: DHA
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