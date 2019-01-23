Son Dakika Haberleri: Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldürüp Cesedin Başında Polisi Aramış

Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldürüp Cesedin Başında Polisi Aramış

17 dakika önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı karısı Hürü Açık'ı (57) 15 bıçak darbesiyle öldüren Hasan Açık (60) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldürüp Cesedin Başında Polisi Aramış, System.String[]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı karısı Hürü Açık'ı (57) 15 bıçak darbesiyle öldüren Hasan Açık (60) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ocak günü akşam saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde yaşandı. Hasan Açık ve eşi Hürü Açık evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan Açık, mutfaktan aldığı bıçakla Hürü Açık'ı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan koca Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından ise cinayet gecesi yaşananların ayrıntısı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Hürü Açık'ın yapılan ilk otopsisinde 15 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği,Hasan Açık'ın ise karısını öldürdükten sonra cesedin başında bekleyerek 155 polis telefonunu arayıp ağlayarak "eşimi bıçaklayarak öldürdüm gelin beni alın" dediği ve kendini ihbar ettiği ortaya çıktı. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa
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