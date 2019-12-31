Karısını 20 yerinden bıçaklayan adam adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karısını 20 yerinden bıçaklayan adam adliyede - Son Dakika

Karısını 20 yerinden bıçaklayan adam adliyede

10 saat önce

İstanbul'daki açık cezaevinden izinli olarak çıkıp firar ettikten sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki eşini 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Karısını 20 yerinden bıçaklayan adam adliyede, System.String[]

İstanbul'daki açık cezaevinden izinli olarak çıkıp firar ettikten sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki eşini 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.


İstanbul'daki açık cezaevinden izinli olarak çıkan ve firar ederek Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde oturan eşi Gülten K.'yı 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan A.K. isimli şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından Turgutlu Adliyesine getirildi.


Firari şahıs, karısı Gülten K.'yı teyzesinin evinin yakınlarında yakalayarak seri bıçak darbeleriyle yaraladı. Kanlar içinde kalan ve teyzesinin evine kaçan Gülten K. tam 20 bıçak darbesi aldı ve ağır yaralandı. Elindeki bıçakla olay yerinden kaçan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Jandarmadaki sorgusu biten A.K. ise Turgutlu Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.K. adliye girişinde 'Karınızı neden bıçakladınız' sorusuna 'Annesine sorun' diye cevap verdi.


Adli mercilere sevk edilen A.K.'nin savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.


Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Gülten K.'nın ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve Turgutlu Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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