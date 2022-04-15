Karısını 28 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Karısını 28 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

15.04.2022 11:10
Karısını 28 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yıldır evli olduğu eşi Sıdıka Üner'i (35) 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Üner, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yıldır evli olduğu eşi Sıdıka Üner'i (35) 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Üner, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Üner bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Üner, "Karakoldaki ifademi cinnet geçirdiğim esnada verdim. İfadeleri kabul etmiyorum. Soyadımı taşıdığı halde erkeklik gururumu yere serdi. Biz namus ve şerefimiz için yaşıyoruz. Bunlar göz önüne alınarak kararı yüce mahkemeye bırakıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Üner'i oy çokluğuyla "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme başkanı eylemin "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme" suçu kapsamında olduğunu ifade ederek karara şerh koydu.


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Ağırlaştırılmış Müebbet, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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