Karısını 49 Yerinden Bıçaklayan Sanığa Müebbet Hapis
23 dakika önce
Eskişehir'de, aralarında şiddetli geçimsizlik olan eşini, 49 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Eskişehir
'de, aralarında şiddetli geçimsizlik olan eşini, 49 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutulu sanık Sedat D.(36), taraf avukatları ve yakınları katıldı. Son sözleri sorulan tutuklu sanık Sedat D., "çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti sanık Sedat D.'yi 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis ile cezalandırdı.
Olay
Olay, Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak'taki bir evde gerçekleşmişti. Sedat ve eşi Elvan D. (30) arasında 4 Ekim
2016'da tartışma çıkmış, sanık Sedat D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini çeşitli yerlerinden 49 defa bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:55 Kaynak: İHA
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