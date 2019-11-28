Karısını 9 bıçak darbesiyle öldüren koca

Esenyurt'ta tartıştığı karısını 9 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan koca hakkında, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Nisan 2019'da Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine başvuran sanık Dursun Çoban'ın, tartıştığı karısını bıçakladığını ve öldürmüş olabileceğini anlattığı aktarıldı.

Polis ekiplerinin bahsedilen adrese gittiğinde ölü bulduğu Dursun Çoban'ın Mehtap Çoban'ın vücudunda 9 bıçak darbesi tespit edildi.

İddianamede komşusu F.A.'nın, Mehtap Çoban'ın eşine boşanma davası açtığını, evlerinin kredi borcunun ödemelerinin aksatılması yüzünden sık sık tartıştıklarını bildiğini, ancak bizzat kavga ettiklerini görmediğini beyan ettiği ifadelerine de yer verildi.

Tutuklu sanık Dursun Çoban'ın ifadesinde ise, aldatma ile başlayan tartışma sırasında sinirlenerek karısını bıçakladığını beyan ettiği belirtildi.

İddianamede, hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen sanığın davası, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.