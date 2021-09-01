Karısını bıçakla göğsünde yaralayarak öldüren kocadan şaşırtan savunma: Cinler yüzünden oldu, pişmanım - Son Dakika

Dün saat 16.30 sıralarında Osmangazi'ye bağlı Bahar Mahallesi'nde bir evin ikinci katında meydana gelen olayda, iddiaya göre, tartıştığı 38 yaşındaki Ebru G.'yi bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati G., daha sonra alt sokağa doğru kaçarak, "Ben karımı öldürdüm" diyerek bağırmaya başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Necati G. gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın yoğun bakıma kaldırılırken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ancak, 38 yaşındaki Ebru Gürcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEYİP AĞLAMAYA BAŞLADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati Gürcan ise adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı koca, gazetecilerin, "Neden yaptın" soruna, "Cinler yüzünden" diyerek kendini savundu. Gürcan, pişman olduğunu söyleyerek ağlamaya başladı.