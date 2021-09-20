Karısını bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi - Son Dakika

Esenyurt'ta tartıştığı karısını 9 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen sanık Dursun Çoban, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Dursun Çoban, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada sanığın avukatı da yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği ve sanık Dursun Çoban'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talepli mütalaasını tekrar etti.

Sanık Çoban'ın avukatı, olayda haksız tahrik unsurlarının bulunduğunu öne sürerek, "Bazen kader mahkumu deriz ya müvekkil de öyle. Tipik bir kadına şiddet olayı değildir. Bir anda kendini kaybedip cinayeti işlemiştir. Ortada sadakat yükümlülüğüne aykırı bir durum vardır." dedi.

Savunma yapan sanık Dursun Çoban da pişman olduğunu söyleyerek, "Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Eşim sürekli hakaret, küfür ediyordu. Haksız tahrik indirimi istiyorum. Tahliye olup çalışmak istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanık Çoban'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vererek, sanığın cezasında takdiri indirim uygulamadı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Nisan 2019'da Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine başvuran sanık Dursun Çoban'ın, tartıştığı karısını bıçakladığını ve öldürmüş olabileceğini anlattığı aktarılıyor.

Polis ekiplerinin bahsedilen adrese gittiğinde ölü bulduğu Mehtap Çoban'ın vücudunda 9 bıçak darbesi tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanık Çoban'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.