Karısını bıçakladı kadınlardan özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Karısını bıçakladı kadınlardan özür diledi

04.03.2022 00:57
Karısını bıçakladı kadınlardan özür diledi

Adana'da kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını önce boğazına satır dayayıp sonra bıçakla yaraladığı iddia edilen koca gözaltına alındı.

Adana'da kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını önce boğazına satır dayayıp sonra bıçakla yaraladığı iddia edilen koca gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen koca, "Bütün kadınlardan özür diliyorum, ben karımı bıçaklamadım" dedi

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 05.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyma T. (22), uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü eşi Eren T. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Eren T., eşini darp edip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralı halde evden kaçan Şeyma T. komşularına sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Şeyma T. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedavisi tamamlanan Şeyma T, ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçlayıp tartışma çıkarttığını önce kafasında porselen tabaklar kırdığını daha sonra "seni öldürürüm" diyerek boğazına satır dayadığını, ardından da mutfağa gidip aldığı bıçakla yaraladığını öne sürdü.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüpheli Eren T.'yi gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eren T, sağlık kontrolünden geçirilmek için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildiği sırada gazetecilere, "Tüm kadınlardan özür diliyorum. Bu olay bana oynana bir oyundan ibaret. Ben kimseye zarar vermedim. Eşim bıçakla üzerime geldi. Kendisini ittiğim sırada eli kesildi. Bıçaklama olayı yalan. Üzerime atılan bir iftiradır" dedi.

Eren T. sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da bağımlı koca dehşeti: Mutfaktan aldığı satırı boynuma dayadı! Adana'da bağımlı koca dehşeti: Mutfaktan aldığı satırı boynuma dayadı! Karısını darbedip bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı Karısını darbedip bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Akıncılar, Hisarcık, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısını bıçakladı kadınlardan özür diledi - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:49:16. #1.11#
SON DAKİKA: Karısını bıçakladı kadınlardan özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement