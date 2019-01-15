Son Dakika Haberleri: Karısını Bıçaklayıp 7 Aylık Bebeğini Rehin Aldı

Karısını Bıçaklayıp 7 Aylık Bebeğini Rehin Aldı

39 dakika önce

Konya'da karısının annesiyle telefonda görüşmesine karşı çıkan bir kişi, önce karısını bıçakladı daha sonra bebeğini rehin aldı.

Karısını Bıçaklayıp 7 Aylık Bebeğini Rehin Aldı, System.String[]
Konya'da karısının annesiyle telefonda görüşmesine karşı çıkan bir kişi, önce karısını bıçakladı daha sonra bebeğini rehin aldı. 21 yaşındaki şahıs, polisin uzun çabasının ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akif Paşa Mahallesi Küçük Ağa Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdürrezzak G. (21) eşi Dilan G. (21) ile kaçarak evlendikten sonra genç çiftin 7 ay önce G.D. isminde bir kız çocukları dünyaya geldi. Eşinin ailesiyle sürekli kavgalı olduğu için Abdürrezzak G., eşinin ailesiyle görüşmesine karşı çıktı. Dilan G., akşam saatlerinde annesiyle telefonda görüşmesinin ardından eşi Abdürrezzak G. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasından Abdürrezzak G. ekmek bıçağı ile karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı genç kadın, evden kaçarak komşularına sığındı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırdı.

Polis ekiplerine teslim olmak istemeyen şahıs bebeğini rehin aldı

Öte yandan, polis ekiplerinin geldiğini gören Abdürrezzak G. ekiplerden kurtulmak için 7 aylık bebeğini evde rehin aldı. Polis ekipleri Abdürrezzak G.'yi uzun uğraşlar sonucu ikna ederek, bebeği babasından kurtardı. Şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Buradan emniyete götürülmek üzere alınan Abdürrezzak G.'ye Dilan G.'nin yakınları saldırmak istedi. Buradan güçlükle ekip aracına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 7 aylık bebek ise Konya Numune Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından annesine teslim edildi. Abdürrezzak G.'nin bir süre önce askere gittiği ve izne geldiği öğrenildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:38 Kaynak: İHA

Karatay, Polis, Konya, 3. Sayfa
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