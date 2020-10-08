Karısını bindikleri takside tabancayla öldüren katil sanığı hakim karşısında - Son Dakika

Bursa'da boşanma aşamasındayken bindikleri takside eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Hüseyin Ömer A'nın (31) ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tutuksuz sanık Murat T, öldürülen Elif A'nın ailesi, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Hüseyin Ömer A, "tasarlayarak öldürme" iddiasını kabul etmedi.

Olay günü eşiyle konuşmak için iş yerine gittiğini belirten sanık, şu ifadeleri kullandı:

"3-4 dakika konuştuktan sonra benimle gelmeye ikna oldu. Yanımda zarar verebileceğim bir alet olup olmadığını sordu. Silahımın olduğunu söyledim, istedi. Çıkarıp şarjörü teslim ettim, silah bende kaldı. Taksiye bindik, 400-500 metre ileride herhangi bir kavga tartışma olmadan biber gazı sıktı. Olayın şokuyla kendimi korumaya çalışıyordum. Belimdeki silahı almaya çalışıyordu. Ben de almasını engellemeye çalışıyordum. O sırada silah patladı. Silah patlayınca kapı açıldı, araçtan indi. Biz yolumuza devam ettik. Kendimize gelmeye çalıştık. Şoför de vurulup vurulmadığını görmediğini söyledi. Beni aldığı yere bırakmasını söyledim. Eve gittim, polisler arayınca teslim oldum. Olayın şoku ve üzüntüsüyle buradayım. Tahliyemi talep ediyorum."

Taksi şoförü Murat T. de Elif A. araca bindikten sonra polis merkezine gitmek istediğini ancak Hüseyin Ömer A'nın bunu kabul etmediğini anlattı.

Trafik ışıklarına yaklaştıkları sırada biber gazı sıkıldığını dile getiren Murat T, "Sağ arka kapının açıldığını aynadan gördüğüm sırada silah sesi duydum. Korku ve şokla kalakaldım. Erkek şahıs, 'Abi beni aldığın yere bırak' dedi. Bana da sıkacak korkusuyla devam ettim. Yolda, 'Abi sen ne yaptın' dedim, 'Kurusıkıydı' dedi. Onu bıraktıktan sonra önce taksinin sahibini, sonra durağı aradım. Maktulün ailesinden özür dilerim, 155'i aramam gerekirdi." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Elif A'nın ablası Ece İ. ise kardeşinin Hüseyin Ömer A. tarafından sürekli tehdit edildiğini öne sürdü.

Eli A.'nın annesi Kıymet K. ile babası Ersin K, sanığın kızlarına ilişkin tehditlerini sosyal medyada yazdığını ancak engelledikleri için bunları görmediklerini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Diğer tanıkların dinlenilmesi, eksik belgelerin tamamlanması ve sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bu arada, adliye önünde basın açıklaması yapan Bursa Kadın Platformu ile Kadın Meclisi üyeleri, cinayetin tasarlanarak işlendiğini savunup, sanığın en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olduklarını bildirdi.

Olay

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Kavşağında 29 Şubat'ta Hüseyin Ömer A, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif A'yı (25) çalıştığı iş yerinden taksiyle almış, araçta aralarında tartışma çıkmıştı.

Hüseyin Ömer A.'nın tabancayla vurduğu iddia edilen Elif A, taksinin trafikte yavaşlamasıyla kapıyı açıp yola düşmüştü.

Yoldan geçenlerce fark edilen yaralı kadın, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Tutuklanan Hüseyin Ömer A. hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından dava açılmıştı. Dava kapsamında taksi şoförünün de tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.