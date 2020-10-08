Karısını bindikleri takside tabancayla öldüren katil sanığı hakim karşısında - Son Dakika

Karısını bindikleri takside tabancayla öldüren katil sanığı hakim karşısında

08.10.2020 18:07
Karısını bindikleri takside tabancayla öldüren katil sanığı hakim karşısında, System.String[]

Bursa'da boşanma aşamasındayken bindikleri takside eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Bursa'da boşanma aşamasındayken bindikleri takside eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Hüseyin Ömer A'nın (31) ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tutuksuz sanık Murat T, öldürülen Elif A'nın ailesi, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Hüseyin Ömer A, "tasarlayarak öldürme" iddiasını kabul etmedi.

Olay günü eşiyle konuşmak için iş yerine gittiğini belirten sanık, şu ifadeleri kullandı:

"3-4 dakika konuştuktan sonra benimle gelmeye ikna oldu. Yanımda zarar verebileceğim bir alet olup olmadığını sordu. Silahımın olduğunu söyledim, istedi. Çıkarıp şarjörü teslim ettim, silah bende kaldı. Taksiye bindik, 400-500 metre ileride herhangi bir kavga tartışma olmadan biber gazı sıktı. Olayın şokuyla kendimi korumaya çalışıyordum. Belimdeki silahı almaya çalışıyordu. Ben de almasını engellemeye çalışıyordum. O sırada silah patladı. Silah patlayınca kapı açıldı, araçtan indi. Biz yolumuza devam ettik. Kendimize gelmeye çalıştık. Şoför de vurulup vurulmadığını görmediğini söyledi. Beni aldığı yere bırakmasını söyledim. Eve gittim, polisler arayınca teslim oldum. Olayın şoku ve üzüntüsüyle buradayım. Tahliyemi talep ediyorum."

Taksi şoförü Murat T. de Elif A. araca bindikten sonra polis merkezine gitmek istediğini ancak Hüseyin Ömer A'nın bunu kabul etmediğini anlattı.

Trafik ışıklarına yaklaştıkları sırada biber gazı sıkıldığını dile getiren Murat T, "Sağ arka kapının açıldığını aynadan gördüğüm sırada silah sesi duydum. Korku ve şokla kalakaldım. Erkek şahıs, 'Abi beni aldığın yere bırak' dedi. Bana da sıkacak korkusuyla devam ettim. Yolda, 'Abi sen ne yaptın' dedim, 'Kurusıkıydı' dedi. Onu bıraktıktan sonra önce taksinin sahibini, sonra durağı aradım. Maktulün ailesinden özür dilerim, 155'i aramam gerekirdi." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Elif A'nın ablası Ece İ. ise kardeşinin Hüseyin Ömer A. tarafından sürekli tehdit edildiğini öne sürdü.

Eli A.'nın annesi Kıymet K. ile babası Ersin K, sanığın kızlarına ilişkin tehditlerini sosyal medyada yazdığını ancak engelledikleri için bunları görmediklerini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Diğer tanıkların dinlenilmesi, eksik belgelerin tamamlanması ve sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bu arada, adliye önünde basın açıklaması yapan Bursa Kadın Platformu ile Kadın Meclisi üyeleri, cinayetin tasarlanarak işlendiğini savunup, sanığın en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olduklarını bildirdi.

Olay

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Kavşağında 29 Şubat'ta Hüseyin Ömer A, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif A'yı (25) çalıştığı iş yerinden taksiyle almış, araçta aralarında tartışma çıkmıştı.

Hüseyin Ömer A.'nın tabancayla vurduğu iddia edilen Elif A, taksinin trafikte yavaşlamasıyla kapıyı açıp yola düşmüştü.

Yoldan geçenlerce fark edilen yaralı kadın, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Tutuklanan Hüseyin Ömer A. hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından dava açılmıştı. Dava kapsamında taksi şoförünün de tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Hüseyin Ömer, Biber Gazı, Bursa, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karısını bindikleri takside tabancayla öldüren katil sanığı hakim karşısında - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti
Cezayir'de Şeyma Sadu isimli genç kadın, önce tecavüze uğradı ardından yakılarak öldürüldü Cezayir'de Şeyma Sadu isimli genç kadın, önce tecavüze uğradı ardından yakılarak öldürüldü         
17:48
Bakan Soylu, terörün belinin kırıldığı Kato'da rafting yaptı Bakan Soylu, terörün belinin kırıldığı Kato'da rafting yaptı         
17:11
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi "pes" dedirtti: Bana çıplak videolarını gönderiyordu         
16:47
Kan donduran cinayet! Arkadaşını başından vurarak öldürüp akrabalarına mesaj attı Kan donduran cinayet! Arkadaşını başından vurarak öldürüp akrabalarına mesaj attı         
16:31
Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt         
15:55
Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı         
15:38
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim         
14:13
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış         
11:37
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı         
21:18
Son dakika: Yerli koronavirüs aşısında üretim aşamasına geçildi Son dakika: Yerli koronavirüs aşısında üretim aşamasına geçildi         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 18:21:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karısını bindikleri takside tabancayla öldüren katil sanığı hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei