Karısını boğazından ve 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Karısını boğazından ve 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Aksaray'da 23 yaşındaki bir kadın, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından boğazından ve vücudunun 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Aksaray'da 23 yaşındaki bir kadın, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından boğazından ve vücudunun 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Paşacık Mahallesi Gamze Apartmanı 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda Başaran (23) ve eşi Harun Başaran arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Harun Başaran mutfaktan aldığı bıçakla karısı Selda Başaran'ı önce boğazından sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesi ile bıçaklayarak öldürdü. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve polisin evde yaptığı kontrolde Selda Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Evdeki araştırmanın Selda Başaran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Harun Başaran'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Selda ve Harun Başaran'ın boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:52 Kaynak: İHA
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