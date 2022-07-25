Cani kocadan 'şeytan' savunması! Karısını boğarak hastanelik etti - Son Dakika
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Cani kocadan 'şeytan' savunması! Karısını boğarak hastanelik etti

25.07.2022 11:36

Samsun'da karısını boğmaya teşebbüs eden şahıs, ifadesinde, "Şeytan yapmamı istedi" dedi. 2 çocuk annesi kadının hayati tehlikesi devam ederken Yabancı uyruklu koca tutuklandı.

Samsun'da yabancı uyruklu Mohamad Almahdı Sultan (23) evlerinde 1 yaşındaki oğlunu yanına alıp balkona kilitledi. Kocasının oğluna zarar vereceğini düşünen 2 çocuk annesi Fatma Sultan (21) kocasına engel olmak istedi. Bu sırada çocuğunu bırakıp karısının boğazını sıkıp havaya kaldırıp duvara fırlatarak öldürmeye teşebbüs eden Mohamad Almahdı Sultan, boğazını sıktığı eşi bayılınca bıraktı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olaya annesi Fatemeh Alsukkeri (48) müdahale edince Suriyeli genç bu kez de kendi annesine saldırarak hastanelik etti. Yaralanan iki kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Kocasının boğazını sıkarak öldürmeye kalktığı genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"ARAMIZDA HİÇ BİR SIKINTI YOKTU"

Hastanede tedavi altına alınan Fatma Sultan, "Hiç sebep yokken kocam 1 yaşındaki çocuğumu alıp balkona kilitledi. Ben de eşime 'Ne yapıyorsun' dedim. Eşim benim boğazımı sıkıp duvara çarptı. Bana 'Sen öleceksin. Sen şeytansın' dedi. Uzun süre boğazımı sıkınca bayıldım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Eşimle aramızda bir sıkıntı yoktu. Niçin böyle devrandı bilemiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mohamad Almahdı Sultan, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk dildi. Mohamad Almahdı Sultan ifadesinde kendisine şeytanın talimat verdiğini iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç mahkemece, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Karısını boğmaya çalışan yabancı kocadan ilginç savunma: 'Şeytan istedi' Karısını boğmaya çalışan yabancı kocadan ilginç savunma: 'Şeytan istedi' Deniz salyangozu toplarken denizde cesedi bulundu Deniz salyangozu toplarken denizde cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Fatma Sultan, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cani kocadan 'şeytan' savunması! Karısını boğarak hastanelik etti - Son Dakika

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