Karısını boğmaya çalışan yabancı kocadan ilginç savunma: "Şeytan istedi" - Son Dakika
Üye Girişi

Karısını boğmaya çalışan yabancı kocadan ilginç savunma: "Şeytan istedi"

25.07.2022 11:48
Karısını boğmaya çalışan yabancı kocadan ilginç savunma: "Şeytan istedi"

Samsun'da karısını boğmaya teşebbüs eden yabancı uyruklu koca "Şeytan yapmamı istedi" savunmasında bulundu.

Samsun'da karısını boğmaya teşebbüs eden yabancı uyruklu koca "Şeytan yapmamı istedi" savunmasında bulundu. Hayati tehlikesi bulunan 2 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altına alınırken, tutuklanan koca cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un Fevziçakmak Mahalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mohamad Almahdı Sultan (23) evlerinde 1 yaşındaki oğlunu yanına alıp balkona kilitledi. Kocasının oğluna zarar vereceğini düşünen 2 çocuk annesi Fatma Sultan (21) kocasına engel olmak istedi. Bu sırada çocuğunu bırakıp karısının boğazını sıkıp havaya kaldırıp duvara fırlatarak öldürmeye teşebbüs eden Mohamad Almahdı Sultan, boğazını sıktığı eşi bayılınca bıraktı. Olaya annesi Fatemeh Alsukkeri (48) müdahale edince Suriyeli genç bu kez de kendi annesine saldırarak hastanelik etti. Yaralanan iki kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Kocasının boğazını sıkarak öldürmeye kalktığı genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan Fatma Sultan, "Hiç sebep yokken kocam 1 yaşındaki çocuğumu alıp balkona kilitledi. Ben de eşime 'Ne yapıyorsun' dedim. Eşim benim boğazımı sıkıp duvara çarptı. Bana 'Sen öleceksin. Sen şeytansın' dedi. Uzun süre boğazımı sıkınca bayıldım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Eşimle aramızda bir sıkıntı yoktu. Niçin böyle devrandı bilemiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mohamad Almahdı Sultan, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk dildi. Mohamad Almahdı Sultan ifadesinde kendisine şeytanın talimat verdiğini iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç mahkemece, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muhammer Ay - İHA)

YORUMLAR
500
Karısını boğmaya çalışan yabancı kocadan ilginç savunma: 'Şeytan istedi' Karısını boğmaya çalışan yabancı kocadan ilginç savunma: 'Şeytan istedi' Deniz salyangozu toplarken denizde cesedi bulundu Deniz salyangozu toplarken denizde cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Fatma Sultan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karısını boğmaya çalışan yabancı kocadan ilginç savunma: 'Şeytan istedi' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
11:27 Otomotiv Sanayii Derneği'nden ÖTV açıklaması! İndirim gelecek mi?
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:08 Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:59 Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor
10:58 Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:48:32. #1.11#
SON DAKİKA: Karısını boğmaya çalışan yabancı kocadan ilginç savunma: "Şeytan istedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement