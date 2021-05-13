Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi - Son Dakika

Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi

13.05.2021 11:28

İstanbul'da boşanmak üzere olduğu eşiyle barışmak için ailesiyle yaşadığı eve giden Cengiz K., barışmak istemeyen karısını zorla aracına bindirip kaçırmaya kalkıştı. Kendisine engel olmak isteyen karısının ailesini ve mahallenin bir sakinini de aracıyla ezen gözü dönmüş koca, olayın ardından kısa süre sonra yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Derya K.'nın ailesinin yaşadığı eve gelen Cengiz K., ayrılmak istemediğini dile getirdi. Yaşanan tartışmanın ardından gözü dönmüş koca, karısını zorla arabaya bindirdi.

ARABAYI DURDURMAK İSTEYEN KADININ AİLESİNİ EZDİ

Çaresiz kadının ailesi arabayı durdurmak için önüne geçti. Aracıyla geri gelerek kaçmaya çalışan Cengiz K., karısının kız kardeşini, annesini ve mahalle sakinlerinden Cumhur Mert'i ezdi. Arabanın altında kalan 2'si kadın 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARISINI SERBEST BIRAKIP, KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kaçırdığı karısını bir süre sonra Bayrampaşa'daki bir sokakta serbest bırakan Cengiz K. kaçmaya çalıştı. Olay yerinde incelemelerini yapan Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cengiz K.'yı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi

MAHALLELİ OLAYI ANLATTI

Arabanın çarpması sonucu yaralanan Cumhur Mert, "Yatıyordum, uyuyordum. Çığlık sesleri duyulunca birden yatağımdan fırladım. Tam ben dışarı çıktım, araba süratli bir şekilde geri gelmeye başladı. Şoför koltuğunun yanındaki kapı açıktı. Onu fark ettim. Kendimi yere mi attım, zıpladım mı hatırlamıyorum. Ben de yaralar aldım. Araba bana da çarptı. Ambulanslar ve polisler geldi. Bir ablamızın durumu baya kritikmiş. Ayağı kesilecekmiş gibi bir durum var" dedi.

''ÇOK ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE GELDİ''

3 kişinin yaralandığını kaydeden Mert, "Bende de yara var. Koluma dikiş atıldı. Tam dalak bölgesinde ağrılar var. İç kanamadan korktular ama Allah'a çok şükür filmler temiz çıktı. 2 bayanla birlikte bana çarptı. Benim olay anına gidişimle arabanın gelişi aynı ana denk geldiği için çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşti. Kapının açık olduğunu gördüm. Çok şiddetli bir şekilde gelmesini de gördüm" şeklinde konuştu.

Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi

''OĞLUM PEŞİNDEN KOŞTU AMA ENGEL OLAMADI''

Sokaktaki bağırma seslerini duyan Nalan isimli vatandaş, "Oğlumla kalkmıştık, 'İmdat çocuklarımı götürüyorlar' diye bir bağırtı sesine. Benim oğlum fırladı, onun arkasından ben fırladım. Arabanın arkasından koştular ama o 2 tane bayanı ezmiş. 2 tane bayan da arabanın içindeydi. Alıp götürmüşler. Benim oğlum arabanın peşine koşarak yumrukladı ama engel olamadı" ifadelerini kullandı.

''ABLASIYLA KAYINVALİDESİNİ DE BURADA EZDİ''

Çiftin ayrılık aşamasında olduğunu söyleyen Nalan isimli vatandaş, "Hanımını kaçırmış, yanında başka bir akrabası varmış onu da kaçırmış. Ablasıyla kayınvalidesini de burada ezdi. Arabayla ezdi. Kadını parçaladı burada. Ambulansla götürdüler, polisler geldi. Mahkemeye ayrılmaya gidiyorlarmış, gitmesin diye yapmış. Ayıp, çok ayıp. 1 hane 3 haneyi mahvedecekti" dedi.

Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi

Bayrampaşa, Otomobil, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi - Son Dakika


YORUMLAR (4)
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