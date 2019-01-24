Karısını Cam Bardakla Yaraladı
1 saat önce
Çankırı'da boşanma aşamasında olduğu karısını yaralayan kişi tutuklandı.
Çankırı
'da boşanma aşamasında olduğu karısını yaralayan kişi tutuklandı.
İddiaya göre, Erdal K. 1,5 yıldır ayrı yaşadığı ve aralarında boşanma davası bulunan eşi Nagihan K'nin çalıştığı kent merkezindeki markete gitti.
Aralarında çıkan tartışmanın ardından Erdal K, kırdığı cam bardakla Nagihan K'nin yüzünü kesti. Kaçmaya çalışan Erdal K. market çalışanlarınca yakalanarak polise teslim edildi.
Yaralanan Nagihan K. ise 112 Acil Servis
ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal K. çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:40 Kaynak: AA
Portekiz Lig Kupasında Finalin Adı: Porto-Sporting Lizbon
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok
Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı
2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki