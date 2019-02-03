Karısını Daha Etkileyici Bir Kadınla Değiştirdi. Bir Yıl Sonra Ne Olduğuna İnanamayacaksın...

Bazen hayatta bazı şeylerden, başarının ne kadar yakın olduğunun farkında olmadan vazgeçeriz. İlişkilerde de denemeyi bıraktıktan sonra aslında ne kadar muhteşem bir şey kaybettiğimizin farkına varırız.

Bazen hayatta bazı şeylerden, başarının ne kadar yakın olduğunun farkında olmadan vazgeçeriz. İlişkilerde de denemeyi bıraktıktan sonra aslında ne kadar muhteşem bir şey kaybettiğimizin farkına varırız. Bugün de size ilişkilerde hemen pes eden tarafların yaşadıkları büyük pişmanlıklardan ve yaşın sadece rakamlardan ibaret olduğundan bahsedeceğiz.

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