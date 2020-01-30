Karısını darp edip, evini kundakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karısını darp edip, evini kundakladı - Son Dakika

Karısını darp edip, evini kundakladı

1 saat önce

Karısını darp edip, evini kundakladıAdana'da, sokak ortasında imam nikahlı eşi Ö.G.'yi (53) darbeden Ali Y. (51), gözaltına alınmamak için kendini kilitlediği evini ateşe verdi.

Karısını darp edip, evini kundakladı

Adana'da, sokak ortasında imam nikahlı eşi Ö.G.'yi (53) darbeden Ali Y. (51), gözaltına alınmamak için kendini kilitlediği evini ateşe verdi. Şüpheli, polisin kapıyı kırıp, içeriye girmesiyle yanmaktan son anda kurtuldu.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69098 Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin sokak ortasında bir kadını darp ettiği ihbarı üzerine, polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, Ö.G. isimli kadının imam nikahlı eşi Ali Y. tarafından darp edildiğini belirledi. Kadını koruma altına alan polis, kendisini eve kilitleyen Ali Y.'yi gözaltına almak istedi. İki katlı müstakil binanın üst katındaki dairede bulunan ve alkollü olduğu gözlenen Ali Y., polisin çağrısına rağmen kapıyı açmadı. Evdeki eşyaları ateşe veren şüpheli, çağrılara rağmen kapıyı açmayınca polisler, kapıyı kırarak içeriye girdi. Ali. Y. alevlerin arasından polis ekiplerince çıkarılarak, yanmaktan kurtuldu. Şans eseri yaralanmayan Ali Y., gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan evdeki yangın ise itfaiye erlerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karısını darp edip, evini kundakladı

Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
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