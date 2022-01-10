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Karısını dövüp kardeşini bıçakladı! Durmak bilmeyen adamı sokak ortasında eşek sudan gelinceye dövdüler - Son Dakika

Karısını dövüp kardeşini bıçakladı! Durmak bilmeyen adamı sokak ortasında eşek sudan gelinceye dövdüler

10.01.2022 10:46

Adana'da boşanma aşamasındaki eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan koca, karısının yaşadığı aile evini bastı. Kayınbiraderini bıçakla yaralayan şahıs, eşinin aile üyeleri tarafından sokak ortasında dövüldü.

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 26 Aralık günü iddiaya göre Veysel A. (52), anlaşmazlık yaşadığı 28 yıllık eşi Döndü A.'ya (50) şiddet uygulamaya başladı.

KARISINI DÖVDÜ

Sürekli dayak yediğini öne süren kadın, 4 ay önce eşinden boşanma kararı aldı. Boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bunun üzerine Döndü A. ise polis merkezine giderek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi görüntüleri ortaya çıktı

EŞİNİN AİLESİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Kayınbabasının evine giden Veysel A., kayınbiraderi Fatih Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Veysel A., Fatih Y.'yi bıçakla yaraladı. Daha sonra kaçmaya başlayan Veysel A., Fatih Y.'nin yakınları tarafından yakalanarak sokak ortasında taş ve sopalarla darp edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel A. kanlar içerisinde yere yığılırken, 4 zanlı şahsa vurmaya devam etti. Dayakçı kocaya linç girişiminin ise güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Veysel A. ile Fatih Y. ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Veysel A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karışanlar ise polis merkezine götürüldü. Zanlılar serbest kaldı. Dayak yiyen koca ise hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

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Boşanma, Sarıçam, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısını dövüp kardeşini bıçakladı! Durmak bilmeyen adamı sokak ortasında eşek sudan gelinceye dövdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını dövüp kardeşini bıçakladı! Durmak bilmeyen adamı sokak ortasında eşek sudan gelinceye dövdüler - Son Dakika
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