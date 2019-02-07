Karısını İnşaat Demiriyle Döven Koca Tutuklandı
1 saat önce
Adana'da kendisini aldattığını düşünerek eşini inşaat demiri ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.
Adana
'da kendisini aldattığını düşünerek eşini inşaat demiri ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı. Sarıçam
ilçesi Orhan Gazi
Mahallesi'nde 2 Şubat günü meydana gelen olayda, eşi S.Ç.'yi (35) kendisini aldattığını düşünerek yaklaşık 30 dakika demir sopa ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk babası Hamza Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İfadesinde eşinin merdivenden düştüğünü ileri süren Hamza Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:49 Kaynak: İHA
Karısını İnşaat Demiriyle Döven Acımasız Kocanın İlk İfadesi Ortaya Çıktı
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