Son Dakika Haberleri: Karısını İnşaat Demiriyle Döven Koca Tutuklandı

Karısını İnşaat Demiriyle Döven Koca Tutuklandı

1 saat önce

Adana'da kendisini aldattığını düşünerek eşini inşaat demiri ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.

Karısını İnşaat Demiriyle Döven Koca Tutuklandı, System.String[]
Adana'da kendisini aldattığını düşünerek eşini inşaat demiri ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.

Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde 2 Şubat günü meydana gelen olayda, eşi S.Ç.'yi (35) kendisini aldattığını düşünerek yaklaşık 30 dakika demir sopa ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk babası Hamza Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadesinde eşinin merdivenden düştüğünü ileri süren Hamza Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:49 Kaynak: İHA

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa
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