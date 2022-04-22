Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı - Son Dakika
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Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı

22.04.2022 08:15

Konya'da yaşayan Tahsin E. tartıştığı eşini tabancayla kafasından vurdu. Polis ekiplerini fark ederek aracıyla kaçan şüpheli, aynı yönde seyir halindeki bir araca çarptıktan sonra durdu ve eşini yaraladığı silahla kafasına ateş ederek kendisini de ağır yaraladı.

Konya'nın Karatay ilçesi Hasandedemescid Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Tahsin E., eşi Hatice E. ile birlikte otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Karısını kurşun yağmuruna tutup arkasına bakmadan kaçtı, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı

EŞİNİN KAFASINA SIKIP KAÇTI

Tartışma sırasında Tahsin E., yanında bulunan tabancayla eşinin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı kadın çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Tahsin E. olay yerinden kaçtı.

Karısını kurşun yağmuruna tutup arkasına bakmadan kaçtı, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı

POLİSLE KOVALAMACA YAŞADI

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Şüpheli kocanın aracı ile Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli Adana Çevre Yolu Caddesi istikametine oradan Antalya Çevre Yolu Caddesine geçerek kaçmaya devam etti.

Karısını kurşun yağmuruna tutup arkasına bakmadan kaçtı, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KAFASINA SIKTI

Şüphelinin aracı daha sonra merkez Meram ilçesi Kaş Caddesinden kaçarken, cadde ile Karatepe Sokağın kesiştiği kavşakta B.A. idaresindeki otomobile çarparak durdu. Yakalanacağını anlayan şüpheli Tahsin E., yanında bulunan tabancayla kafasına ateş etti. Araç içerisinde ağır yaralanan Tahsin E. olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karısını kurşun yağmuruna tutup arkasına bakmadan kaçtı, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı
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Otomobil, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı - Son Dakika


Son Dakika
08:15 Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı
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SON DAKİKA: Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı - Son Dakika
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