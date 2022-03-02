Karısını kürekle döven koca tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karısını kürekle döven koca tutuklandı

02.03.2022 09:48
Karısını kürekle döven koca tutuklandı

Adana'da uyuşturucu kullandığı için kendisini eve almayan karısını kürekle döven koca tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu kullandığı için kendisini eve almayan karısını kürekle döven koca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent- Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ceylan S. (28), eşi Yusuf S.'yi (32) uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle eve almadı. Yusuf S. de sabah eve girmek isteyince karı koca arasında kavga çıktı. Yusuf S. karısına kendisini eve almadığı için kürekle saldırıp onu darp etti. Bunun üzerine genç kadın da kendini savunmak için kocasına bıçak çekti. Koca, kadının elinden bıçağı almak isterken ikisi de parmaklarından yaralandı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Ceylan S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eşi Yusuf S. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ceylan S., darp raporu alıp, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdüğü eşinden şikayetçi oldu.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yusuf S. ise adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere, "Kendisi bana bıçakla saldırdı. Ben de faraşı salladım. Mağdur olan, dayak yiyen benim, içeriye giren yine benim" dedi.

Adliyeye sevk edilen Yusuf S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Karısını kürekle döven koca tutuklandı
Karısını kürekle döven koca tutuklandı
Karısını kürekle döven koca tutuklandı
Karısını kürekle döven koca tutuklandı

YORUMLAR
500
Eşini kürekle dövdü, tutuklandı Eşini kürekle dövdü, tutuklandı Adana'da kavga eden evli çift birbirini yaraladı Adana'da kavga eden evli çift birbirini yaraladı

Uyuşturucu, Polis, kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısını kürekle döven koca tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
09:51 Zelenski sığındığı gizli sığınaktan konuştu: Durum çok ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
09:46 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada maske zorunluluğu konusu var
09:21 Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi
09:16 Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı
09:10 Arif Güloğlu, kanseri yenip ekibine döndü! Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında
09:10 Haritadaki ok işareti merak uyandırdı: Rusya'nın bir sonraki hedefi hangi ülke?
08:57 Dolandırıcıların en son kurbanı eski bir Bakan: Köylüoğlu'nun bankadaki bütün birikimini çaldılar
08:52 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 10:06:24. #1.12#
SON DAKİKA: Karısını kürekle döven koca tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement