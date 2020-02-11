Karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

7 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kendisinden boşanmak istediğini öne sürdüğü karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kendisinden boşanmak istediğini öne sürdüğü karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin, karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına aldığı Ergün Ö. (45), işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

İfadesinde eşini, aldattığı hissine kapıldığı için öldürdüğünü söylediği ileri sürülen Ergün Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öldürülen Gülistan Ö'nün (47) cenazesi ise Kalebayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manyas'a bağlı kırsal Kalebayır Mahallesi'nde Ergün Ö, karısı Gülistan Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ergün Ö. tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın olay yerinde yaşamını yitirmiş, katil zanlısı ise gözaltına alınmıştı. Bandırma Cezaevine konulan zanlı, karısının kendisinden boşanmak istediği için tartıştıklarını öne sürmüştü.

Balıkesir, Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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