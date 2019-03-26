Karısını Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

Antalya'da ayrı yaşadığı eşini tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'da ayrı yaşadığı eşini tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesinde 18 Mart'ta ayrı yaşadığı eşi Nihal I'ya tabancayla ateş eden Ö.I, daha sonra polisi arayarak "Karımı öldürdüm, gidin evden alın." diye ihbarda bulundu.



Nihal I'yı evinde öldürülmüş bulan polis ekipleri, Mersin'e kaçtığı tespit edilen zanlıyı yakalayarak Antalya'ya getirdi.



Zanlının ifadesinde, ayrı yaşadığı eşini, barışma teklifini kabul etmediği için öldürdüğünü ileri sürdüğü belirtildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Üzerinden sahte kimlik çıkan zanlının "kasten öldürme" suçu dahil 7 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu, 1991 yılında da baldızı Azbiye Çetin'i öldürmekten cezaevinde yattığı belirlendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

BBC'nin 57 Yaşındaki Muhabiri, Bir Kadınla Öpüşürken Yakalandı

Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı

Ekmek Teknesi'nde Ölü Karakterini Canlandıran Mehmet Usta, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Genç Adam, Kuzeni Tarafından Sokak Ortasında Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü