Karısını öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyede - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Erenler Mahallesi Kamer Sokak'taki evlerinde dün çıkan tartışmada karısı Ayşe P'yi sırtından 3 kez bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Hacı P'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma yürütüldü.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evinde saklandığı tespit edilen zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheli Hacı P, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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