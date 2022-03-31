Karısını öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyede - Son Dakika
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Karısını öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyede

31.03.2022 16:52

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erenler Mahallesi Kamer Sokak'taki evlerinde dün çıkan tartışmada karısı Ayşe P'yi sırtından 3 kez bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Hacı P'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evinde saklandığı tespit edilen zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli Hacı P, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Karısını öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyede
Karısını öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyede
Karısını öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyede

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Sakarya, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karısını öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyede - Son Dakika


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