Son Dakika Haberleri: Karısını Öldüren 83 Yaşındaki Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Karısını Öldüren 83 Yaşındaki Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

33 dakika önce

İstanbul'da başka kişiler ile konuştuğu gerekçesiyle kıskandığı 76 yaşındaki eşini öldürdüğü iddia edilen 83 yaşındaki Bilal Aksakal'ın yargılanmasına devam edildi.

Karısını Öldüren 83 Yaşındaki Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi, System.String[]
İstanbul'da başka kişiler ile konuştuğu gerekçesiyle kıskandığı 76 yaşındaki eşini öldürdüğü iddia edilen 83 yaşındaki Bilal Aksakal'ın yargılanmasına devam edildi.

Sosyal medya üzerinden başka kişiler ile konuştuğu gerekçesiyle eşini öldürdüğü iddia edilen 83 yaşındaki Bilal Aksakal'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bilal Aksakal, müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sanık avukatı hazır bulundu.

Maktulün çocukları şikayetçi olmadı

Duruşmada çiftin çocukları tanık olarak dinlenildi. İlk olarak dinlenilen çiftin kızları Çiğdem Toplu, annesi Esme Aksakal'ın bundan sonra kendi hayatını yaşayacağını söylediğini ve babasının da annesinin başka kişiler ile konuştuğuna yönelik beyanlarda bulunduğunu ifade etti.

Olay yaşandığında Almanya'da olduğunu söyleyen Çiğdem Toplu, "Annem bana ben bundan sonraki hayatımı istediğim gibi yaşayacağım, arkadaşlarım var diye söylemişti. Ben şikayetçi değilim ve davaya katılmak istemiyorum" dedi. Çiğdem Toplu beyanları sırasında duruşma salonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Esme ve Bilal Aksakal'ın çocukları Murat Aksakal ise "Babam bana annem Esme'nin başkalarıyla mesajlaştığını söylemişti. Ben bu mesajlara sadece göz attım görmek istemedim. Ben anneme bu yaştan sonra dikkatli ol bizi rezil edecek bir şey yapma dedim. O da bana 'oğlum ben yanlış bir şey yapmıyorum, sadece birkaç kişi ile tatlı şeyler mesajlaşıyorum' diye söylemişti. Şikayetçi değilim davaya katılmak istemiyorum" dedi.

Daha sonra söz alan tutuklu sanık Bilal Aksakal, çocukları Çiğdem ile Murat'ın söylediklerinin bile eksik olduğunu söyleyerek, eşinin mesajlarının fotoğrafının bulunduğunu ve bu fotoğrafların incelenmesi gerektiğini ifade etti. Sanık Bilal Aksakal incelemenin ardından verilecek ceza ne olursa olsun razı olacağını da dile getirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:49 Kaynak: İHA

İstanbul, Aksakal, 3. Sayfa
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