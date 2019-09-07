Son Dakika Haberleri: - Karısını öldüren katil koca adliyeye sevk edildi
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- Karısını öldüren katil koca adliyeye sevk edildi

30 dakika önce

- Karısını öldüren katil koca adliyeye sevk edildiNİĞDE - Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, Adliyeye sevk edildi.

- Karısını öldüren katil koca adliyeye sevk edildi

NİĞDE - Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, Adliyeye sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki karısı Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve Ankara'da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheli M.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli M.Ç, ifadesinin alınması için Niğde Adliyesine sevk edildi.

Olayın geçmişi

Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde koruma altına alınmıştı.

Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
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