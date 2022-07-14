Kader D, Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'ndeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izi bulunan Kader D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Adli Tıp Kurumu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir - Son Dakika

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