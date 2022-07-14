Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir - Son Dakika
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Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir

14.07.2022 20:04

İzmir'in Buca ilçesinde bir adam, 38 yaşındaki karısını öldürmesinin ardından oğlunu arayarak, "Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir" ifadelerini kullandı. Babasının sözleri üzerine evinin yolunu tutan genç, annesinin cansız bedeniyle karşılaşması sonucu hayatının şokunu yaşadı. Ekipler, zanlı babayı kimlik kontrolü esnasında yakaladı.

Kader D, Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'ndeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izi bulunan Kader D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinden kamyonetle kaçan Kader D'nin eşi şüpheli H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. H.D'nin kullandığı kamyonetin Çamkule Mahallesi istikametine gittiğini belirleyen polis ekipleri, yolda güvenlik noktası oluşturdu. Kamyoneti durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, üzerinde kardeşi A.D'ye ait kimlik bulunan cinayet şüphelisi H.D'yi yakaladı.

KADININ CENAZESİ, YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Gözaltında alınan zanlı H.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Kader D'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

CİNAYETTEN SONRA OĞLUNU ARAMIŞ

Gözaltına alınan şüphelinin, eşini bıçakla yaralayıp evden ayrıldıktan sonra telefonla aradığı oğluna, "Annenle tartıştık. Eve git sakinleştir." dediği, eve giden oğlunun ise evde kadının cansız bedenini bulduğu öğrenildi.

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İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu Son dakika haber... İZMİR'DE ÇİFTLİK EVİNDE CİNAYET Son dakika haber... İZMİR'DE ÇİFTLİK EVİNDE CİNAYET
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Adli Tıp Kurumu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir - Son Dakika
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