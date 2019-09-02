Son Dakika Haberleri: Karısını öldüren koca polisi arayıp teslim oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karısını öldüren koca polisi arayıp teslim oldu

9 saat önce

Ankara'da karısını boğup bıçaklayarak öldüren şahıs, polisi arayarak teslim oldu.

Karısını öldüren koca polisi arayıp teslim oldu, System.String[]

Ankara'da karısını boğup bıçaklayarak öldüren şahıs, polisi arayarak teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi 274. Cadde'de ikamet eden İbrahim K. (40), eşi Sibel K.'yı (38) boğup bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra "155 Polis İmdat" hattını arayarak "Karımı öldürdüm gelin beni alın" diyen İbrahim K., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Sibel ve İbrahim K.'nın 4 çocukları olduğu ve geçim sıkıntılarının bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gözaltına alınan İbrahim K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ANKARA

Ankara, Mamak, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü
17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu Talihsiz yeğen, ölen amcasını gözyaşları arasında teşhis etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:23:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karısını öldüren koca polisi arayıp teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]